Snoop Dogg prepara un meme su Dragon Ball Z: è virale

È da tanti anni che va in onda Dragon Ball, insieme ai sequel Dragon Ball Z e Dragon Ball GT. Con tutto questo tempo di trasmissione sulle spalle, unito alla fama, inevitabilmente il brand si è fatto tanti estimatori alcuni dei quali diventati a loro volta personaggi di spicco. Un esempio? Il famoso rapper Snoop Dogg.

Il rapper aveva già citato Dragon Ball Z in passato sulla sua pagina Instagram, mettendo il suo volto su quello del killer Tao Bai Bai. Ma Snoop Dogg torna virale con un altro meme a tema Dragon Ball Z, presentato sempre sui suoi social negli scorsi giorni. Sfruttando il volto piangente di Lebron James, Snoop Dogg commenta una frase di una delle sue ultime conquiste.

Come potete vedere in calce nel meme rimbalzato anche sull'account di YonkouProductions, il cantante aveva invitato a casa una nuova ragazza e, dopo aver acceso la televisione su Dragon Ball Z, riceve un commento che lo ha scioccato. La fiamma ha reputato brutto Dragon Ball Z, con il cantante che poi non ha potuto fare altro che mandarla via.

Con questo post, Snoop Dogg ha continuato ad esprimere il suo amore per Dragon Ball Z e l'universo creato da Toriyama. Attualmente, il franchise è in corso con la fase di Dragon Ball Super, disegnata dal mangaka Toyotaro.