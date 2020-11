So I'm a Spider, So What?: l'anime di Crunchyroll rivela un nuovo trailer e data di uscita

Sono passati diversi mesi dal primo annuncio di So I'm a Spider, So What?, anime di Crunchyroll il cui debutto era inizialmente previsto per il 2020. Inevitabilmente poi è slittato a causa della pandemia di Covid-19, ma la sua nuova data di debutto non è lontana. So I'm a Spider, So What? rivela il giorno della premiere e nuovi dettagli.

Il nuovo trailer di So I'm a Spider, So What? è stato pubblicato da Crunchyroll sia in versione originale che sottotitolata in inglese ed è quest'ultimo video che potete osservare in alto. La storia isekai, tratta dall'omonima light novel di Okina Baba, debutterà l'8 gennaio 2021 in Giappone e di conseguenza anche sulla piattaforma Crunchyroll in simulpub con le solite limitazioni per gli utenti free e la disponibilità immediata per gli utenti premium.

So I'm a Spider, So What? sarà un 2-cour e quindi avrà 24 o 25 episodi. Oltre ad Aoi Yuki, già annunciata come voce della protagonista, prenderanno parte all'anime:

Shun Horie come Shun;

Nao Tōyama come Katia;

Kaito Ishikawa come Hugo;

Yui Ogura come Sue;

Eri Kitamura come Fei;

Kaya Okuno come Filimøs;

Aimi Tanaka come Yuri;

Junya Enoki come Julius.

In basso potete anche osservare la nuova key visual dell'anime con questa bizzarra protagonista e tutti i personaggi più importanti di questa prima fase. Non perdetevi il primo trailer di So I'm a Spider, so What?. Il manga in Italia è in corso di pubblicazione per J-POP.