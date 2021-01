So I'm a Spider, So What?: in arrivo una speciale preview del primo episodio

Di recente il celebre sito di streaming Crunchyroll ha annunciato che alle ore 18 del 2 gennaio 2021 manderà in onda una speciale preview di circa 10 minuti riguardo il primo episodio della serie So I'm a Spider, So What?, creata da Okina Baba e dal disegnatore Tsukasa Kiryu.

La preview in questione, per chiunque non potesse nella fascia d'orario indicata sopra, rimarrà disponibile in tutto il mondo, escludendo l'Asia e pochi paesi dell'Africa, per una settimana, e sarà possibile vederlo nel video che trovate in cima alla notizia. Il debutto ufficiale della serie, annunciata più di 2 anni fa all'Anime Expo, è previsto, anche per quanto riguarda l'Italia, l'8 gennaio, e sarà possibile seguirla grazie al servizio simulcast proprio sul sito Crunchyroll, che descrive l'opera con le parole che trovate di seguito:

"Io, la protagonista, ero una semplice liceale, ma improvvisamente mi sono reincarnata in un mostro ragnesco, in un mondo fantasy. E non è tutto, mi sono risvegliata in un dungeon pieno di creature malvagie. Armata della mia sola conoscenza umana, e della mia insuperabile positività, mi sono trovata forzata ad usare ragnatele e trappole per sconfiggere mostri ben più forti di me, per rimanere viva...Così comincia la labirintica storia di sopravvivenza di una ragazza con un'incredibile forza d'animo diventata trasformatasi però in una delle creature di livello più basso!"

Per rendere meno pesante l'attesa, vi lasciamo anche al primo trailer e alla key visual mostrati nei mesi scorsi.