So I'm a Spider, So What? è a metà corsa, ecco una nuova key visual e una preview

A scaldare i cuori della community durante questo palinsesto primaverile ci sarà, tra gli altri, So I'm a Spider, So What, arrivato a metà della seconda stagione animata. Per questa occasione, il sito ufficiale dell'anime ha rilasciato una terza key visual e un'anteprima del prossimo episodio, il tredicesimo.

L'anime di So I'm a Spider, So What ha fatto il suo debutto su Crunchyroll nel 2020, dopo numerosi ritardi e difficoltà di produzione legate alla pandemia da COVID-19. Suddivisa in due cours, la serie animata tratta dall'opera scritta da Okina Baba e disegnata da Tsukasa Kiryu è giunta ora a metà stagione.

Per festeggiare questo traguardo, durante l'Anime Japan 2021 è stata presentata la terza key visual ufficiale, la quale ritrae i protagonisti della serie. Inoltre, è stata mostrata una breve anteprima del prossimo episodio, il tredicesimo, che vedrà la dolce ragnetta protagonista affrontare giganteschi a mostruosi avversari.



Shin Itagaki, già responsabile di Berserk del 2016, dirige l'anime con Shinichiro Ueda come assistente alla regia. Okina Baba collabora per i compiti di head writing. Questa la sinossi dell'anime. "Ero una normale liceale, ma in un batter d'occhio mi sono svegliata in un posto mai visto prima e sono rinata in un ragno?! Come può qualcosa che non è niente di più che un piccolo ragno (cioè io) riuscire a sopravvivere in quello che è, letteralmente, il peggior dungeon esistente? Non ci sono regole? Di chi diavolo è la colpa di questo? FATTI VEDERE!".

Se non avete ancora concesso un'occasione a questa serie animata, ecco i primi dieci minuti di So I'm a Spider, So What con i sottotitoli in italiano. Ecco il trailer di Crunchyroll per So I'm a Spider, So What?.