So I'm a Spider, So What?: i primi dieci minuti dell'anime con i sottotitoli in italiano

Il nuovo anime originale Crunchyroll So I'm a Spider, So What? debutterà l'8 gennaio, e pochi minuti fa il canale YouTube ufficiale della piattaforma streaming ha pubblicato parte del primo episodio con i sottotitoli in italiano. In cima alla news potete dare un'occhiata alla prima metà della premiere e fare la conoscenza della protagonista, doppiata da Aoi Yuki.

L'anteprima sarà disponibile solo per sette giorni, dopodiché verrà rimossa definitivamente. L'8 gennaio il primo episodio sarà disponibile per tutti gli abbonati Crunchyroll, mentre i non abbonati dovranno attendere la settimana successiva, e più precisamente il 15 gennaio 2021, prima di poter recuperare la premiere.

Crunchyroll descrive così la trama dell'anime: "Io, la protagonista, ero una semplice liceale, ma all'improvviso mi sono trovata reincarnata in un ragno mostruoso di un mondo fantasy. Non solo, mi sono svegliata in un dungeon ricolmo di mostri pericolosissimi. Armata solo delle mie conoscenze da umana e del mio soverchiante ottimismo, sono stata obbligata a usare le mie ragnatele e le mie trappole per sconfiggere mostri più forti e sopravvivere... inizia così una storia labirintica di sopravvivenza di una ragazza davvero determinata che vive nei panni di una delle creature più deboli!".

E voi cosa ne pensate di questa premiere? Vi convince? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste scoprire le altre serie in uscita nel 2021, vi rimandiamo alle novità del palinsesto invernale di Crunchyroll Italia.