So I'm a Spider, So What?, trailer e data d'uscita per l'anime in arrivo su Crunchyroll

A pochi mesi dal primo annuncio, Crunchyroll ha finalmente svelato nuove informazioni su So I'm a Spider, So What?, il nuovo anime originale tratto dalla serie di light novel di Okina Baba. Il secondo trailer, pubblicato durante l'Anime Expo Lite e visibile in calce, ha infatti confermato il mese di uscita della serie, ovvero gennaio 2021.

Tra le altre novità, è stato annunciato che la prima stagione sarà composta da due cour, e di conseguenza da ben 24 episodi. Attualmente sono stati pubblicati 12 volumi della light novel, ed un tredicesimo è in arrivo il prossimo 10 luglio.

Nel caso in cui non conosceste l'opera vi ricordiamo che Yen Press, editore dei romanzi di Baba, descrive così la storia: "Ero una normale liceale, ma in un batter d'occhio mi sono svegliata in un posto mai visto prima e sono rinata in un ragno?! Come può qualcosa che non è niente di più che un piccolo ragno (cioè io) riuscire a sopravvivere in quello che è, letteralmente, il peggior dungeon esistente? Non ci sono regole? Non dovrebbero esserci regole! Di chi diavolo è la colpa di questo? FATTI VEDERE!".

E voi cosa ne pensate? Seguirete questa serie?