La società di My Hero Academia andrà in pezzi: cosa potrebbe succedere dopo la battaglia

Le ferite dei villain non si limitano ad essere fisiche. Il loro scopo è di distruggere la fiducia della società di My Hero Academia negli eroi, quelle figure che per tanti anni sono rimaste coperte dalle spalle larghe di All Might. Adesso che il grande eroe non c'è più, sembra che il peso sia diventato sempre più insostenibile per chi è rimasto.

La League of Villain ha fatto sempre più danni alla struttura della società e le crepe si stanno allargando sempre di più. Ma è stato con My Hero Academia 291 che Dabi ha dato quello che potrebbe essere il colpo di grazia. Dopo aver rivelato di esser Touya Todoroki, ha anche fatto in modo che questa sua rivelazione arrivasse a tutto il Giappone.

Ha svelato tutto ciò che ha fatto Endeavor alla sua famiglia e ai suoi figli, facendo crollare l'immagine dell'attuale number one, e non solo, ha rincarato la dose mostrando il passato di Hawks e cos'ha fatto l'eroe alato a Twice e mostrando che anche gli eroi uccidono. Le gesta di Dabi avranno ripercussioni profonde che potrebbero portare a nuovi problemi per gli hero e gli aspiranti tali.

Che questa battaglia venga vinta o persa dal gruppo di protagonisti di My Hero Academia, i civili potrebbero rivoltarsi contro chi li ha protetti sacrificandosi, e ciò potrebbe portare a un futuro molto più arduo a causa delle stesse persone per gli eroi.