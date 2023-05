Sognate di sposarvi come degli Hokage? Ecco gli anelli da matrimonio di Naruto e Hinata

Naruto è la storia di un ragazzo emarginato dalla società a causa del demone nascosto dentro di sé, la storia di come perseverando infine i sogni si trasformano in realtà. L'opera di Masashi Kishimoto è stata dunque fonte d'ispirazione per tanti che si trovano nella medesima situazione del biondo ninja di Konoha.

Con le proprie parole e la risolutezza che lo ha accompagnato per tutto il corso dell'avventura, Naruto ha convinto gli appassionati che inseguire il proprio credo è l'unica cosa giusta. Sono stati numerosi quelli che hanno seguito la via tracciata dallo shinobi del Villaggio della Foglia e che anche nei momenti più dolci della vita si rifanno a lui. Se sognate di sposarvi come un vero Hokage, arrivano sul mercato gli anelli da matrimonio di Naruto e Hinata.

Se Boruto ha dovuto abbandonare gli appassionati, che attendono il ritorno sia dell'anime che del manga, sul mercato continuano ad arrivare oggetti da collezione dedicati all'opera di Masashi Kishimoto che di recente ha spento 20 candeline dal debutto dell'adattamento di Studio Pierrot. Vi ricordiamo che per l'occasione arriverà a breve un manga spin-off su Minato.

La coppia di anelli da matrimonio realizzata da Premium Bandai in argento 925 e strass presenta un design accattivante che ricorda Naruto e Hinata. Posizionando gli anelli uno accanto all'altro gli sposi potranno ricreare il simbolo del Villaggio della Foglia. Se davvero avete intenzione di celebrare il vostro matrimonio come ha fatto Naruto allora affrettatevi poiché le prenotazioni saranno aperte sul sito di Premium Bandai solamente fino alle ore 23:00 del 4 giugno.