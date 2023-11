Il sogno di Rufy in ONE PIECE e perché è meglio non rivelarlo

Nel mondo di One Piece, gli obiettivi sono importanti. Essi guidano i personaggi, li motivano e li ispirano a compiere grandi imprese. Il sogno di Monkey D. Rufy, di diventare il Re dei Pirati, è uno dei più iconici dei manga shonen.

Tuttavia, One Piece fa qualcosa di insolito: cela il vero sogno di Rufy dietro alla conquista di titolo di Re dei Pirati. Questo è un fatto sorprendente, dato che la maggior parte dei protagonisti shonen hanno obiettivi ben definiti. Naruto Uzumaki vuole diventare Hokage del Villaggio della Foglia, Tanjiro Kamado vuole far tornare umana sua sorella Nezuko e Ichigo Kurosaki vuole proteggere gli amici e la famiglia. Rufy, invece, è un'eccezione.

Ci possono essere diverse ragioni per cui Oda continua a nascondere il sogno di Rufy. Innanzitutto, questo aiuta a mantenere il mistero e l'interesse dei lettori. Se il sogno di Rufy fosse stato rivelato all'inizio della serie, non ci sarebbe stato molto altro da scoprire. In secondo luogo, questo aiuta a differenziare Rufy dagli altri protagonisti degli shonen, dandogli più profondità e spessore come personaggio. Rufy non è un semplice combattente che vuole essere il più forte. È un sognatore che vuole cambiare il mondo.

Più volte nel corso della serie diversi personaggi fanno intendere che il capitano della Sunny non punti solamente a diventare Re dei Pirati per forza e prestigio. La conferma arriva nel capitolo 1060 di One Piece quando Rufy racconta esplicitamente al suo equipaggio del suo sogno. In risposta, gli altri Cappelli di Paglia gli dicono che l’unico modo per raggiungere il suo obiettivo è diventare il Re dei Pirati.

La (non)rivelazione del vero sogno di Rufy è uno dei momenti più importanti di One Piece. Oltre a differenziare la serie dagli altri manga shonen, rivoluziona la natura dell’opera, elevandola rispetto a una semplice avventura piratesca.