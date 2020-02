Sol Levante, il primo anime realizzato in 4K arriva a marzo su Netflix

Il processo produttivo di Sol Levante è destinato a far parlare di sé, in quanto si tratta della prima produzione animata di origine nipponica ad essere interamente realizzata nel formato 4K. Production I.G. ha dato fondo a tutte le proprie energie per innovare il settore con l'ardua impresa di realizzare un anime in altissima risoluzione.

Realizzare un'opera di animazione 2D in 4K necessita che ogni frame sia interamente disegnato su apposite tavole, moltiplicando a dismisura il tempo necessario per produrre il progetto. Questa situazione, non agevolata dai ritmi frettolosi dell'industria, ha causato una serie di polemiche sugli stipendi degli animatori di Sol Levante che, a fronte di un maggior carico di lavoro, non sarebbero stati ricompensati con una paga adeguata.

Ad ogni modo, l'anime dallo studio di Haikyuu! debutterà su Netflix a partire dal prossimo 23 marzo. Inizialmente l'opera era prevista al debutto durante la stagione autunnale, ma a causa dei ritardi della produzione il colosso statunitense è stato costretto a rinviare la distribuzione. Ebbene, salvo imprevisti, tra un mese esatto avremo l'occasione di ammirare il primo anime interamente realizzato in 4K e con la tecnologia HDR.

Per le prime impressioni in merito a Sol Levante vi suggeriamo di restare sintonizzati tra le nostre pagine, in modo tale da rimanere aggiornati sull'ambizioso progetto. E voi, invece, siete curiosi di vedere questo anime in 4K? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.