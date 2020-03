Sol Levante: trapelano nuove informazioni sul primo anime realizzato interamente in 4K

Sol Levante è tra le produzioni animate di casa Netflix più discusse dell'ultimo periodo, in quanto si tratta di un'opera innovativa nel settore. La tecnologia apportata, infatti, ha già avuto modo di scatenare una polemica in merito ai salari degli animatori considerati non adeguati al carico di lavoro.

Ad ogni modo, Netflix ci tiene a ribadire che l'opera arriverà il prossimo 23 marzo e sarà distribuita in tutto il mondo, seppur non è stato confermato se la serie sarà doppiata in lingua italiana. Date le difficoltà nel produrre un anime in 4K, che quadruplica il lavoro poiché i cut vengono realizzati su tavole quattro volte più grandi del normale, la lunghezza di ciascun episodio si attesterà intorno ai 5 minuti.

Sol Levante sarà diretto da Teru Saito, celebre direttore della fotografia e veterano dell'industria in termini di effetti speciali, dunque una garanzia di qualità. Ad ogni modo, manca una settimana esatta alla distribuzione internazionale di un anime che, a prescindere dai contenuti, risulterà innovativo. Vi suggeriamo di continuare a seguirci tra le nostre pagine per non perdervi nessuna novità in merito all'ambizioso progetto di casa Production I.G. Nel frattempo, un breve assaggio della serie potete scorgerlo nel primo trailer pubblicato da Netflix.

E voi, invece, cosa vi aspettate da questa "breve" serie televisiva? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.