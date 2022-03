Sol Press, la casa editrice statunitense in crisi: il CEO fugge con i soldi dei clienti

Di recente, sul web è scoppiato il caso Sol Press. Stando a quanto riportato, il CEO della casa editrice statunitense sarebbe scappato via con i soldi dei clienti, lasciando la compagnia in un disastro senza precedenti.

Sol Press è una casa editrice statunitense fondata nel 2017, specializzata nella localizzazione e serializzazione in lingua inglese di light novel, visual novel e manga giapponesi. Tra le serie portate dall'editore, ci sono titoli di nicchia quali Chivalry of a Failed Knight, Blend S e Is the order a rabbit?. I giorni della società, sono purtroppo contati.

Da tempo, le serie uscivano a cadenza irregolare, un dato di fatto che lasciava presupporre gravi problemi dietro le quinte. Inoltre, negli ultimi mesi del 2021 è stato scoperto che l'azienda non ha pagato le tasse dovute. Ciò, ha portato alla rimozione di tutti i titoli Sol Press dal catalogo BookWakler Global. La situazione è però degenerata nelle ultime ore. L'industria manga combatte la pirateria, ma non solo.

In base a quanto emerso, il fondatore e CEO di Sol Press, Michael Valdez, sarebbe scomparso improvvisamente, facendo perdere tutte le tracce di sé. Nessuno riesce a mettersi in contatto con lui, nemmeno gli altri soci della casa editrice.

Alcune voci, dicono che in Sol Press ci sarebbero state retribuzioni scadenti, oltre che una leadership del tutto inefficiente. Hirei, ex project manager dell'editore, ha affermato che Valdez insisteva molto per completare i progetti anzitempo, e che poi utilizzava questa scusante per non pagare le tariffe concordate. Hirei, ha un credito di circa 10 mila dollari nei confronti del suo ex datore di lavoro.

Oltre a ciò, sono i lettori che ci stanno rimettendo maggiormente. Il mercato digitale dei manga è in crescita, ma non è esente da pericoli. Steam e BookWalker Global, sotto diretta richiesta dei titolari della licenza originale giapponese, hanno rimosso i titoli Sol Press dai propri cataloghi. Inoltre, le opere serializzate da Sol Press sono ora impossibili da acquistare.

Il social media manager della casa editrice, ha dichiarato che per quanto riguarda i rimborsi, i consumatori sono soli. Fin quanto l'amministratore delegato non tornerà, i clienti dovranno affrontare i processi di rimborso attraverso le proprie banche o PayPal.