Soloist in a Cage, l'emozionante miniserie debutterà con Star Comics

Nel corso di un talk che si è tenuto a Be Comics! di Padova, Edizioni Star Comics ha presentato al pubblico Soloist in a Cage. L'emozionante storia raccontata da Shiro Moriya debutterà in Italia nel corso del 2022.

Tra le uscite dell'anno dell'editore troveremo anche Soloist in a Cage, annunciato durante la manifestazione padovana. L'opera scritta e illustrata dal maestro Moriya è una gemma nascosta nel panorama fumettistico giapponese, serializzata dal 2018 su ShonenJump+ e successivamente pubblicata su MangaPlus.

Il finale di Soloist in a Cage è arrivato 2 anni dopo un lungo stop causato da gravi problemi di salute dell'autore. Con il racconto giunto a conclusione, Star Comics lo porterà presto in Italia. Il primo volume debutterà nel secondo semestre del 2022, in edizione regular e limited, la quale includerà un box in cui sarà possibile raccogliere i 3 tankobon della miniserie. Soloist in a Cage debutterà anche in digitale sulle piattaforme Amazon, Kobo, Apple Books e Izneo. A questo, seguirà la Perfect Edition di Rurouni Kenshin di Star Comics.

Il manga di Moriya è ambientato in una città prigione circondata da mura dalle quali è impossibile fuggire. All'interno, i detenuti, impossibilitati a tornare alla loro vita precedente, hanno creato delle famiglie, facendo crescere la popolazione a livello di una metropoli. Si genera dunque una società distopica in cui vige la regola del più forte.

In questo luogo, Chloe, la protagonista, vive nascondendosi in un appartamento assieme al suo neonato fratellino. Grazie alle cure della ragazza e al vicinato, i due riescono a sopravvivere alle violenze. Ma all'improvviso, la vita tranquilla dei bambini giunge a una svolta.