Soloist in a Cage torna dopo 2 anni e annuncia il finale: il manga si concluderà a giugno!

Soloist in a Cage è tornato dopo due anni di stop, e ora è pronto a concludersi. Si tratta di una scelta assolutamente inaspettata da parte dell'autore Shiro Moriya, specie considerando quanto stessero salendo le visualizzazioni su MangaPlus con il passare delle settimane.

Per chi non seguisse l'opera, ricordiamo che Soloist in a Cage è un manga shonen psicologico serializzato da settembre 2018 e attualmente in corso su MangaPlus. Inizialmente l'opera veniva pubblicata settimanalmente su Shonen Jump+ di Shueisha, ma a causa di gravi problemi di salute l'autore si è trovato costretto a interrompere l'uscita dei capitoli per ben due anni.

Soloist in a Cage è tornato il 13 aprile 2021 con l'undicesimo capitolo, e da allora Moriya ha pubblicato un nuovo capitolo ogni settimana, fino al 6 giugno 2021. Ieri, 8 giugno 2021, l'autore ha affermato che il ventesimo capitolo sarà l'ultimo e che arriverà su MangaPlus il 13 giugno alle 17:00, a due mesi esatti dal ritorno del manga. Al momento non è chiaro se si tratti di una decisione dell'autore o di una richiesta da parte della casa editrice.

Nel caso in cui foste interessati a recuperare l'opera, comunque, vi confermiamo che al momento tutti i capitoli sono disponibili gratuitamente su MangaPlus in lingua inglese. Di seguito la sinossi: "Ogni persona ha la propria prigione, un luogo da cui non è possibile fuggire, che a volte crescere fino a raggiungere le dimensioni di una città. Chloe è una ragazzina nata in un posto simile, che vive insieme a suo fratello minore in un luogo dove nevica in continuazione. La loro è una storia di lotta e speranza, ma fin dove riusciranno ad arrivare?".