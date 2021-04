Soloist in a Cage torna dopo due anni di hiatus, il capitolo 11 è su MangaPlus!

Ottime notizie dal Giappone, dove l'autore Shiro Moriya si è liberato di alcuni problemi di salute che lo tormentavano da due anni, ed è finalmente tornato ad occuparsi dell'ottimo Soloist in a Cage. L'undicesimo capitolo è ora disponibile su MangaPlus, per il momento insieme al resto della serie.

Soloist in a Cage è un manga shonen di genere psicologico pubblicato da Shiro Moriya su Shonen Jump+, a partire dal 29 settembre del 2018. Nel mese di marzo 2019, appena sei mesi dopo il lancio, il manga è stato messo in pausa a causa di problemi di salute dell'autore, e fino a pochi giorni fa non erano state condivise ulteriori informazioni. Oggi Moriya è tornato con il capitolo 11, composto da ben 56 pagine e disponibile gratuitamente su MangaPlus, insieme al resto della serie.

Shueisha descrive così la sinossi del manga: "Ogni persona ha la propria prigione, un luogo da cui non è possibile fuggire, che a volte crescere fino a raggiungere le dimensioni di una città. Chloe è una ragazzina nata in un posto simile, che vive insieme a suo fratello minore in un luogo dove nevica in continuazione. La loro è una storia di lotta e speranza, ma fin dove riusciranno ad arrivare?". Il manga è stato accolto molto bene in Giappone e in occidente, e il fatto che sia disponibile gratuitamente sul sito di Shueisha è un incentivo non da poco per tutti gli appassionati.

Noi intanto vi ricordiamo che Mangaplus ha recentemente aggiunto una nuova lingua e che presto potrebbe arrivare anche l'italiano.