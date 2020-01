Somali and the Forest Spirit debutterà il 9 gennaio, svelato il numero di episodi

Somali and the Forest Spirit, l'anime di Studio Satelight tratto dal manga di Yako Gureishi, è tornato a far parlare di se ad un mese dalla pubblicazione del suo trailer di lancio. Poche ore fa infatti, è stato ufficialmente confermato il numero di episodi che comporranno la prima stagione.

Come potete vedere in calce, l'adattamento sarà composto da un solo cour, ovvero da 12 episodi. La serie anime dovrebbe quindi adattare 3 dei 6 Volumi disponibili.

Somali and the Forest Spirit è un manga ambientato in un mondo popolato da spettri, goblin e altri mostri terrificanti, in cui la razza umana si trova ormai sull'orlo dell'estinzione. In questa ambientazione così terrificante, Somali, una giovane ragazzina, intraprenderà un viaggio con un Golem protettore di una foresta. All'inizio distaccati, i due inizieranno presto a conoscersi, sviluppando una sorta di relazione padre/figlia.

Il manga ha riscosso un discreto successo in Giappone ed è stato recentemente distribuito in Italia da Planet Manga. L'anime allo stesso modo sembra avere grandi aspettative alle spalle, sarà dunque premura del regista Kenji Yasuda (Macross Delta, Hakata Tonkotsu Ramens) dare in vita alla stupenda ambientazione creata da Gureishi.

