Somali and the Forest Spirit: il manga arriverà in Italia il 30 novembre 2019!

Planet Manga, la casa editrice italiana di Panini Comics, ha annunciato poche ore fa che "Somali e lo Spirito della Foresta", l'incredibile manga di Yako Gureishi, arriverà in Italia a partire dal prossimo 30 novembre. Il primo capitolo oltretutto, sarà leggibile gratuitamente presso tutte le fumetterie che aderiranno al Free Comic Book Day 2019.

Per chi non lo sapesse, Somali and the Forest Spirit è un manga fantasy del 2015 pubblicato da Tokuma Shoten e attualmente in corso con 5 Volumi pubblicati. Nonostante sia un'opera abbastanza recente, il suo successo ha convinto Studio Satelight a lavorare su un adattamento anime.

La storia è ambientata in un mondo popolato da spettri, goblin e altri mostri terrificanti, in cui la razza umana si trova ormai sull'orlo dell'estinzione. In questa ambientazione così terrificante, Somali, una giovane ragazzina, intraprenderà un viaggio con un Golem protettore di una foresta. All'inizio distaccati, i due inizieranno presto a conoscersi, sviluppando una sorta di relazione padre/figlia.

Questa è solo una delle tante opere che Planet Manga porterà nelle nostre case a fine 2019. Tra i titoli più attesi infatti, si annida senza dubbio la trasposizione italiana di Evanglion -ANIMA-.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto!