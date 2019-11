Somali and the Forest Spirit si presenta in un nuovo e ricco trailer

Nel corso di questi ultimi mesi abbiamo avuto modo di parlare più volte a riguardo di Somali and the Forest Spirit, manga giapponese a tema fantasy concretizzatosi grazie al lavoro di Yako Gureishi e che, come annunciato da Planet Manga, sarà disponibile in Italia da questo 30 novembre.

Oltre al manga, però, è attualmente previsto l'arrivo di un adattamento animato dell'opera cartacea in lavorazione presso lo Studio Satelight, un atteso lavoro che si è precedentemente mostrato in uno splendido trailer che ha messo immediatamente in mostra l'incredibile lavoro artistico che caratterizzerà la serie.

Secondo quanto annunciato, l'opera verrà resa disponibile nel corso di gennaio 2020, seppur allo stato attuale non sia stata ancora svelata la data ufficiale della premiere. Nel mentre, però, possiamo ingannare l'attesa grazie al nuovo video promozionale rilasciato dallo staff al lavoro sulla serie, un ricco trailer che darà a tutti gli interessati un'altra occasione per constatare da vicino l'ottimo lavoro fatto per dare alla luce una produzione da non doversi lasciare scappare.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera è ambientata in un mondo fantasy dove la specie umana è oramai vicina all'estinzione, con terrificanti creature che oramai popolano ogni angolo del pianeta; è in questo contesto che la giovane Somali deciderà di lanciarsi alla volta di un lungo viaggio, il tutto facendosi accompagnare da un Golem protettore di una foresta, con i due che andranno a intessere un legame sempre più profondo.