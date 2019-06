Somali and the Forest Spirit: svelati alcuni nuovi membri del cast di doppiaggio

Nel corso della giornata odierna, il sito ufficiale dedicato all'anime tratto dal manga di Yako Gureishi,Somali and the Forest Spirit , ha ufficializzato i nomi di alcuni nuovi membri del cast di doppiaggio, confermando inoltre il rinvio dell'anteprima al prossimo gennaio. I membri del cast appena annunciati sono:

Hiroki Nanami come Shizuno

Tatsuhisa Suzuki come Yabashira

Saori Hayami come Uzoi

Yuuki Ono come Haitora

Già tempo addietro erano stati confermati due dei doppiatori che avrebbero lavorato all'anime, più nello specifico era stato annunciato che Inori Minase avrebbe interpretato il ruolo di Somali mentre Daisuke Ono si sarebbe occupato del ruolo di Golem. Kenji Yasuda (Macross Delta, Hakata Tonkotsu Ramens) è stato posto alla direzione dell'anime, il tutto affiancato da Satelight (Aquarion, Macross Delta). Ikuko Ito (Princess Tutu, The Disappearance of Nagato Yuki-chan) è invece attualmente al lavoro sul character design della produzione. Crunchyroll, invece, ha già annunciato che pubblicherà le diverse puntate dell'opera in concomitanza con la programmazione nipponica.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, il manga è ambientato in un mondo totalmente dominato da spiriti e mostri, con gli umani oramai ritrovatisi perseguitati e portati all'orlo dell'estinzione. In una giornata come tante altre, un golem - guardiano di una vasta foresta - e una bambina s'incontrano, evento che darà vita a un incredibile viaggio.