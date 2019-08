Somali and the Forest Spirit: il primo trailer ufficiale è una gioia per gli occhi!

Pochi mesi fa furono annunciati, in vista del suo debutto autunnale, i membri del Cast di Somali and the Forest Spirit, l'adattamento anime dell'opera di Yako Gureishi. Dopo un breve periodo passato sotto i radar per via del rinvio a gennaio 2020, la serie sembra essere riuscita a tornare in auge grazie ad un trailer davvero promettente.

Il video, visibile in cima all'articolo, mostra qualche spezzone tratto dalla prima stagione della serie, oltre alla Opening ufficiale "Arigato wa Kocchi no Kotoba", composta dalla cantante pop giapponese Naotaro Moriyama. L'Ending Theme "Kokoro Somali", ancora inedito al pubblico, sarà invece curato dalla classe 1995 Inori Minase.

Somali and the Forest Spirit è un manga ambientato in un mondo popolato da spettri, goblin e altri mostri terrificanti, in cui la razza umana si trova ormai sull'orlo dell'estinzione. In questa ambientazione così terrificante, Somali, una giovane ragazzina, intraprenderà un viaggio con un Golem protettore di una foresta. All'inizio distaccati, i due inizieranno presto a conoscersi, sviluppando una sorta di relazione padre/figlia.

La serie, pronta al debutto nel gennaio del 2020, è stata animata dai ragazzi di Studio Satelight (Caligula, Nanbaka) e diretta da Kenji Yasuda (Macross Delta, Hakata Tonkotsu Ramens). La veterana Ikuko Ito (disegnatrice della serie Sailor Moon) si è occupata del design dei personaggi.

E voi cosa ne dite? Nutrite speranze per questo anime? Fatecelo sapere nei commenti. Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che a gennaio 2020 debutterà anche A3!, dunque non perdete l'occasione per dargli un'occhiata!