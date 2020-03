Somiglianze stravaganti. Shinso di My Hero Academia sembrerebbe avere un 'gemello'

Se c'è una cosa per la quale il papà di My Hero Academia, Kohei Horikoshi, è famoso, è quella di inserire Easter Egg voluti e richiami ad altre opere per le quali prova una profonda stima. Sebbene abbia questo piccolo difetto, se tale si può davvero definire, a volte può capitare che i fan facciano associazioni non pensate dall'autore stesso.

Ed è proprio ciò che è accaduto con l'ultimo episodio andato in onda della quarta stagione di My Hero Academia. Se l'avete vista, allora sapete benissimo che si è svolto il Festival Scolastico dell'Accademia Yuei, che ha permesso di far apparire sul piccolo schermo moltissimi dei personaggi che fanno parte della scuola e che non sono nella Classe 1-A dei nostri protagonisti.

È proprio uno di questi "esterni" ad aver fatto volare la fantasia degli appassionati. Parliamo di Hitoshi Shinso della Classe 1-C, il cui aspetto a molti ha ricordato il personaggio di un'opera completamente differente a My Hero Academia, ovvero Stuart "Stu" Pickles della serie Nickelodeon Rugrats.

A vedere per primo la similitudine e ad aprire le discussioni è stato un utente di Twitter attraverso un post sul suddetto social, @m1ndcntrl, il quale ha messo a confronto un'immagine di Stu e una di Shinso, alludendo, appunto, alla similitudine tra i due. Similitudine che più che altro nasce per i colore viola dei capelli che entrambi i personaggi hanno, perché per il resto, i due sono molto diversi, nell'aspetto quanto nel carattere.

Se non segui il manga sicuramente ancora non avrai famigliarizzato con Shinso, ma senza fare spoiler, possiamo dirti sarà un personaggio che prossimamente si ritroverà al centro dell'attenzione ed è molto probabile sia stato questo il motivo che ha spinto la produzione a farlo vedere più volte in questa puntata: per far familiarizzare gli spettatori con la sua persona.

Tu cosa ne pensi? Credi ci sia la somiglianza tra i due, oppure ti sembra piuttosto forzata? Faccelo sapere qui sotto nei commenti senza problemi.

