Son of Zorn: svelati i piani per la seconda stagione

Son of Zorn, la sitcom animata per adulti che ha debuttato su Fox nel 2016, è stata cancellata dopo una sola stagione. Tuttavia, i creatori dello show hanno sempre avuto delle grandi idee per il futuro della serie.

In una recente intervista, il regista Eric Appel ha parlato di alcuni dei piani per la seconda stagione. Appel ha rivelato che la seconda stagione avrebbe visto Edie e Craig, la moglie e il migliore amico di Zorn, viaggiare a Zephyria, il mondo animato da cui proviene Zorn. Il loro obiettivo sarebbe stato quello di salvare Zorn da Lord Vulchazor, il malvagio tiranno di Zephyria che aveva rapito Zorn alla fine della prima stagione.

"Avevamo parlato del fatto che forse nel primo episodio della seconda stagione Edie e Craig sarebbero dovuti andare a Zephyria; sarebbe stato così", ha detto Appel. "Abbiamo portato gli umani di più nel mondo dei cartoni animati: avrebbero dovuto salvare Zorn da lì e riportarlo indietro".

Appel ha anche affermato che la seconda stagione avrebbe esplorato ulteriormente i temi della famiglia e della cultura. "Volevamo continuare a esplorare il rapporto tra Zorn e sua moglie, e come Zorn potesse trovare il suo posto nel mondo umano", ha detto. "Volevamo anche esplorare più a fondo la cultura di Zephyria".

Sfortunatamente, questi piani non sono mai stati realizzati. Tuttavia, è chiaro che c'era un sacco di sostanza narrativa rimasta sull'osso del cadavere di Son of Zorn. Un revival della serie potrebbe essere un modo per esplorare queste idee e dare ai fan un finale più soddisfacente. Se non avete visto la sitcom, qui potete leggere la nostra recensione della prima stagione di Son of Zorn.

Al momento, il regista Eric Apple è a lavoro sulla nuova commedia Stepdude. Potete trovare tutte le informazioni a riguardo in questo articolo.

Con il revival di grandi show che si verificano regolarmente in questi giorni, è possibile che Son of Zorn abbia ancora una possibilità. I fan della serie possono solo sperare che i creatori dello show troveranno un modo per riportarla in vita.