Un sondaggio decreta il miglior adattamento anime di Shonen Jump, è una vittoria di misura

Nel corso dei decenni, Weekly Shonen Jump ha serializzato alcune delle opere più popolari di sempre, come ad esempio ONE PICE, Naruto o più recenti My Hero Academia e Demon Slayer. Il successo di queste serie si è spesso tradotto con degli adattamenti animati, ma vi siete mai chiesti quale sia il miglior anime di Shonen Jump?

Il sito giapponese Goo Ranking ha recentemente pubblicato un sondaggio in cui è stato chiesto di elencare gli anime migliori che hanno avuto vita dalle pagine della rivista di Shueisha. A dispetto di quanto ci si possa immaginare, il vincitore non è Kimetsu no Yaiba, l'opera che in quest'ultimo anno ha infranto qualsiasi record.

ONE PIECE (1025 voti) Demon Slayer (284 voti) Gintama (150 voti) Haikyuu!! (130 voti) Dragon Ball (111 voti) City Hunter (35 voti) KochiKame: Tokyo Beat Cops (35 voti) Kenshin (32 voti) Fist of the North Star (28 voti) Kuroko's Baksetball (28 voti)

Il sondaggio ha decretato una vittoria schiacciante per ONE PIECE, che ha superato di oltre 700 voti il secondo classificato, l'opera del momento. Inconcepibile ma vero, Dragon Ball è fuori dalla top 3, piazzandosi in quinta piazza alle spalle di Haikyuu!! e Gintama. Fuori dalla top ten sono finiti anime leggendari come Naruto, Le Bizzarre Avventure di JoJo, Captain Tsubasa e Slam Dunk, oltre che i recenti My Hero Academia e Black Clover, surclassati da City Hunter o Kuroko's Basketball.



Cosa ne pensate di questa classifica? Qual è il vostro adattamento animato preferito tratto dalle pagine di Shonen Jump? Nel frattempo, scopriamo il miglior disegnatore di Shonen Jump. Dopo la scomparsa di Miura, Shonen Jump è al centro di pesanti critiche. Il ritmo di lavoro è considerato insostenibile.