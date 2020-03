Il sondaggio di Haikyu presenterà la miglior squadra di sempre

Haikyu!! è entrato nell'arco finale, con due squadre che attualmente si stanno confrontando su un palcoscenico inedito. Il protagonista Shoyo Hinata è ovviamente uno degli elementi di spicco delle squadre di mostri che si stanno contendendo la vittoria in una partita che sta mettendo a dura prova le resistenze dei fan.

Per celebrare la popolarità del manga e il momento speciale che sta vivendo, Weekly Shonen Jump ha deciso di dedicare la copertina e le pagine a colori d'apertura della rivista proprio ad Haikyu. Questo onore per il manga non arriverà da solo perché, nell'anteprima pubblicata nel numero di questa settimana, è stato anche rivelato che ci sarà un nuovo sondaggio per Haikyu.

In passato, oltre al classico sondaggio di popolarità per i personaggi, Haikyu aveva aperto anche un sondaggio sulle migliori partite del manga. Stavolta però le risposte ai lettori dovranno vertere sul "Best Order", ovvero la rotazione di sei giocatori di una squadra. Sarà quindi un modo per decidere quale sarà la squadra più forte secondo i fan di Haikyu. Chissà se i recenti eventi e la partita attualmente in corso non abbia già dato qualche indicazione ai lettori che stanno seguendo gli incessanti colpi di scena presenti negli ultimi capitoli del manga di Haruichi Furudate.

Il manga di Haikyu!! ha anche un anime in corso intitolato Haikyu!! To the Top. La quarta stagione a breve presenterà alcuni personaggi che saranno fondamentali nel percorso di Hinata e della Karasuno.