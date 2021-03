Sondaggio mondiale per Chainsaw Man: votate i vostri personaggi preferiti del manga

Nel dicembre 2018 partì su Weekly Shonen Jump un manga estremamente atipico per quei lidi. Tatsuki Fujimoto, dopo aver sconvolto con Fire Punch su Shonen Jump+, passa alla rivista principale di Shueisha con Chainsaw Man. Conclusa la prima parte con 98 capitoli, Chainsaw Man ha convinto tutti ottenendo una buona popolarità.

In attesa di scoprire quando uscirà l'anime di Chainsaw Man di Studio MAPPA, così come la seconda parte del manga che stavolta sarà pubblicata su Shonen Jump+, Shueisha ha deciso di lanciare un sondaggio di popolarità online e votabile a livello mondiale per scoprire qual è il personaggio più apprezzato dell'opera.

Nel sito che trovate alla fonte potete votare il vostro personaggio preferito di Chainsaw Man una volta al giorno e fino al 31 marzo 2021, giorno in cui scadrà il sondaggio. Non mancano i personaggi che hanno già partecipato al primo sondaggio di popolarità di Chainsaw Man come i protagonisti Denji, Makima, Power e Aki e la macchina di Kobeni, ma stavolta sono stati aggiunti anche gli ultimi personaggi presentati nel manga più qualche scelta atipica, in linea con lo stile folle di Fujimoto.

Qual è il vostro personaggio preferito? Votate nel sondaggio e fateci sapere la vostra selezione nei commenti.