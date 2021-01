Il sondaggio di ONE PIECE ha già decretato il personaggio più amato al mondo?

I sondaggi di popolarità dei personaggi sono abbastanza famosi in Giappone e in particolare su Weekly Shonen Jump ce ne sono stati tanti. Ogni manga che diventa discretamente famoso ne riceve almeno uno, mentre i mostri sacri come Naruto, Bleach, ONE PIECE e altri ne hanno ricevuti diversi nel corso della propria vita.

Questi sondaggi, fino a qualche tempo fa, erano esclusiva dei lettori giapponesi di Weekly Shonen Jump, col voto tramite cartoline. Ma la casa editrice si è aperta anche a iniziative mondiali come quella che ha lanciato il nuovo sondaggio di ONE PIECE a livello globale. Sarà possibile votare il proprio personaggio preferito scegliendo quasi tutti quelli apparsi nei primi 1000 capitoli di ONE PIECE una volta al giorno dal sito, fino al 28 febbraio 2021, giorno della scadenza del sondaggio.

Eppure nei primi giorni sembra già arrivare un'indicazione chiara su chi potrebbe essere il vincitore. Artur - Library of Ohara ha condiviso le immagini sui voti più in vista del 6 gennaio e al momento sembra emergere un duo di personaggi che si giocherà il primo posto. Come potete vedere dalle immagini in basso, Roronoa Zoro è il personaggio più amato degli ultimi giorni in quasi tutti i continenti, mentre Rufy vince soltanto in Asia, classificandosi al secondo posto nelle altre sezioni geografiche.

Il terzo posto sembra essere una lotta tra Sanji e Trafalgar Law, anche se quest'ultimo per ora appare soltanto nelle classifiche giapponesi e dell'Oceania. Voi avete votato il vostro personaggio preferito di ONE PIECE nel sondaggio mondiale?