Sonic, tutti gli anime esistenti e dove guardarli

Sonic è una delle icone del mondo dei videogiochi, colonna portante di SEGA negli anni Novanta. L'influenza del riccio blu non si limita però solo all'industria dei videogiochi, ma anche a quella dell'animazione. In occasione della giornata di lancio di Sonic Superstars, scopriamo quanti anime di Sonic esistono e dove è possibile guardarli.

Il primo anime di Sonic è stato trasmesso tra il 1993 e il 1996. Parliamo di Adventures of Sonic the Hedgehog, una serie animata prodotta da DiC Entertainment, Bohbot Entertainment e l'italiana Fininvest. Con un totale di 65 episodi, presenta al pubblico di allora le divertenti avventure di Sonic e le gag del suo amico Tails impegnati a contrapporsi al Dr. Robotnik.

Tra il '93-94 arriva anche Sonic the Hedgehog, un secondo cartoon della DiC composto da due stagioni di 13 episodi ciascuno. È una storia più drammatica e oscura rispetto al più leggero Adventures of Sonic the Hedgehog. Potere recuperarlo su Prime Video.

Nel 1996 arriva il primo OVA, conosciuto con il titolo di Sonic the Hedgehog: The Movie. Prodotto da Studio Pierrot e General Entertainment, in questo speciale Sonic e Tails si avventurano a Eggmanlandper fermare la distruzione del pianeta Freedom.

Arriva poi Sonic Underground, nel 1999. È il terzo cartoon della DiC, nonché finale della compagnia. In questa serie Sonic, Sonica e Maniac si oppongono al dominio tirannico di Robotnik su Mobotropolis.

Tra il 2003 e il 2005 arriva Sonic X della giapponese TMS Entertainment. Con le sue tre stagioni di 26 episodi ciascuna è l'anime più celebre dedicato al riccio blu. Sonic X è disponibile in streaming su Netflix e Prime Video.

Quasi un decennio più tardi, tra il 2014 e il 2017, viene trasmesso Sonic Boom, una serie in CGI distribuita da Cartoon Network. Si compone da 2 stagioni di 52 episodi ciascuna in cui, sull'isola Bygone, Sonic e i suoi amici affrontano il Dr. Eggman. Sonic Boom è su Netflix.

Sonic Prime è l'ultimo anime del franchise disponibile. Dal 2022 Sonic Prime è disponibile su Netflix, dove conta due stagioni da otto puntate ciascuna. Nel 2023 è stato annunciato un anime su Knuckles, l'Echidna di colore rosso rivale di Sonic.

Di Sonic poi esistono diverse web series (Sonic: Night of the Werehog del 2008, Sonic Mania Adventures del 2018, Team Sonic Racing Overdrive del 2019, Chao in Space del 2019, Sonic Colors: Rise of the Wisps, Sonic Frontiers Prologue: Divergence del 2022 e Sonic & Friends del 2022). L'ultima web serie di Sonic è l'anime prequel di Sonic Superstars, sottotitolato Trio of Trouble. Sonic è apparso anche al cinema con i due film Sonic the Hedehog. Tornerà al botteghino nel dicembre del 2024 con Sonic the Hedghehog 3.