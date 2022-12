Sonic Frontiers se fosse un OVA anni '90? Nuova fan art del riccio SEGA

Sonic torna nell'ultima incarnazione videoludica legata alla mascotte SEGA e ne approfondiamo nella recensione di Sonic Frontiers. Il videogioco open world stuzzica l'immaginazione portando un artista ad esprimere la propria attraverso una fan art.

RadDreamcaster, questo il suo nome, emoziona i fan di Sonic pubblicando in un tweet, presente in calce alla notizia, il risultato nato da un'idea: la locandina di un ipotetico Sonic Frontiers OVA degli anni '90.

L'attenzione al dettaglio di RadDreamcaster che stupisce maggiormente è la palette di colori utilizzati nell'illustrazione: quei colori desaturati e vagamente sgranati offrono allo sguardo l'effetto dello schermo di un tubo catodico e già questo è abbastanza per emozionare gli osservatori. Inoltre, come se ciò non bastasse, il design dei personaggi riprende quello di copertine storiche del franchise.

Eppure Sonic the Hedgehod non è nuovo al mondo anime: nel 2003 grazie a TMS Entertainment uscì Sonic X proseguendo per tre stagione. In Giappone la serie non fece un successo esattamente strepitoso e dunque è da un pezzo che il porcospino blu non è riproposto in salsa anime. Che il successo di questa e altre fan art stimolino SEGA a finanziarne una nuova? Voi gradireste un nuovo adattamento anime di Sonic? Nel frattempo potrebbe essere di vostro interesse rinfrescare la memoria con il nostro speciale su SEGA.