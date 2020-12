Sonic the HedgeHog: Netflix annuncia la serie animata in 3D, poi rimuove il tweet

Pochi istanti fa, il profilo ufficiale di Netflix ha annunciato la produzione di una serie animata in 3D di Sonic the HedgeHog, solo per poi rimuovere il tweet pochi minuti dopo. Le prime informazioni rivelate dal colosso streaming parlano di WildBrain (My Little Pony) e Man of Action Entertainment (Ben 10) alla produzione, con data d'uscita fissata per il generico 2022.

Per il momento le informazioni scarseggiano, ma la produzione della serie potrebbe essere in qualche modo legata al successo del film di Sonic, proiettato nei cinema di tutto il mondo lo scorso febbraio e momentaneamente nella Top 5 dei film con i maggiori incassi del 2020, dopo The Eight Hundred, Bad Boys for Life e Tenet, e prima di Demon Slayer: Infinity Train.

In calce potete dare un'occhiata alla locandina, in cui viene ritratto il riccio mentre scatta verso il simbolo di Netflix. Il fatto che la serie animata sia in 3D anticipa l'utilizzo della tecnica di animazione CGI, da sempre rivelatasi un'arma a doppio taglio. In tutti i casi, l'eccezionale talento degli animatori di Wild Brain fa ben sperare.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati a questa nuova serie? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che Netflix ha recentemente stretto un accordo con diversi studi d'animazione giapponesi, dunque possiamo aspettarci tantissimi anime originali in arrivo nel prossimo futuro.