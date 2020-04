Sonic the Hedgehog: la serie a fumetti cambia scrittore

La IDW Publishing ha apportato dei cambiamenti alla gestione editoriale di Sonic the Hedgehog. Dall'albo numero 33, infatti, l'artista Evan Stanley curerà sia la sceneggiatura che il comparto artistico della serie.

Stanley prenderà le redini della testata dopo la conclusione dell'attuale arco narrativo. Tuttavia, nel caso foste dei fan di lunga data dell'autore Ian Flynn, IDW Publishing e Sega hanno annunciato il coinvolgimento dell'autore e dell'artista Jack Lawrence in una nuova miniserie spin-off, nota come Sonic: Bad Guys.

Ritornando a Stanley, di seguito potete leggere le sue dichiarazioni:

"I fumetti di Sonic the Hedgehog sono stati una costante fonte di gioia e ispirazione per me per oltre dieci anni, e la verità è che questa opportunità è un sogno che non credevo potesse diventare realtà.

Il mondo di Sonic ha un'eredità creativa davvero sorprendente, e mi sono sempre impegnato a fornire un contributo significativo al progetto - e questo, adesso, è più importante che mai. Spero di poter approfondire il mondo a fumetti di Sonic The Hedgehog, esplorando nuovi luoghi e personaggi e continuando a offrire avventure emozionanti di Sonic e i suoi amici!".

La pubblicazione del numero 33 di Sonic the Hedgehog è al momento un' incognita. Le fumetterie hanno chiuso i battenti e la casa editrice, come ha già affermato, non pubblicherà i propri titoli in formato digitale. Possiamo solo immaginare una pubblicazione in concomitanza con la riapertura dei negozi fisici.

Per quanto riguarda Sonic: Bad Guys, si tratta di una miniserie in quattro numeri che ruota attorno alla figura del Dr.Starline. L'accenno di sinossi fornito dall'editore anticipa il ritorno di alcuni volti familiari, ma per il momento non disponiamo di ulteriori dettagli.

La trasposizione cinematografica di Sonic The Hedgehog uscirà in formato home video prima del previsto. La pellicola si è rivelata un grande successo in America, divenendo il film ispirato ai videogiochi con più incassi di sempre.