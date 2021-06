Sonny Boy, l'anime originale di Madhouse debutta il 15 luglio: online trailer e key visual

Il sito web ufficiale dedicato a Sonny Boy, il nuovo anime originale di Studio Madhouse scritto e diretto da Shingo Natsume (One-Punch Man Stagione 1, Space Dandy), ha recentemente pubblicato il secondo trailer della serie, rivelando anche la data d'uscita. L'anime vedrà la luce il 15 luglio 2021 in Giappone, e sarà composto da 12 episodi.

Al momento non sono stati rivelati tantissimi dettagli sulla serie, ma fortunatamente nell'ultimo mese sono spuntate le prime informazioni su trama e personaggi. L'anime sarà un drama sci-fi incentrato sull'avventura di 36 studenti, che il 16 agosto di un anno non specificato saranno trasportati in un'altra dimensione. La key visual in calce mostra i quattro protagonisti, da sinistra verso destra: la studentessa amante dei gatti Mizuho, il giovane Nagara, la misteriosa studentessa trasferita Nozomi e il ribelle Asakaze.

Per quanto riguarda la messa in onda, Madhouse ha solo confermato che la premiere è fissata per il 15 luglio, e che il primo episodio sarà trasmesso in anteprima in Giappone sabato 19 giugno. In Nord America la serie sarà trasmessa da Funimation, mentre al momento in Italia nessun sito streaming ha acquisito i diritti.

Noi intanto vi ricordiamo che questo luglio usciranno tante altre serie molto attese, tra cui The Detective is Already Dead e Kanojo mo Kanojo.