Sono disponibili le prime immagini in anteprima dell'episodio 127 di Dragon Ball Super!

Come ogni settimana,ha appena condiviso coi fan quattro screenshot tratti dalla puntata diche potremo visionare nel cuore della notte. Una puntata che, a giudicare dalle immagini, esplorerà finalmente uno dei personaggi più importanti dell’attuale arco narrativo.

Visionabili in calce all’articolo, i quattro screenshot ci mostrano Goku e Vegeta, rispettivamente trasformati in Super Saiyan Blue e Beyond Super Saiyan Blue (nome ancora provvisorio della recente trasformazione di Vegeta), affrontare il portentoso Jiren il Grigio, che al termine dello scorso episodio, subito dopo la sconfitta del compagno Toppo, si è infine deciso a scatenare tutto il proprio potere.



Come prevedibile, ora che Jiren è l’ultimo avversario ancora in gara, lo show esplorerà il suo passato e con tutta probabilità ci svelerà il desiderio che vorrebbe esprimere al Dio Drago in caso di vittoria. Uno screenshot, infatti, ci mostra un giovane Jiren intento ad allenarsi su quello che potrebbe essere il suo pianeta natio, nell’Universo #11. L’immagine, tuttavia, presenta anche un manipolo di individui piuttosto nerboruti che non appartengono alla sua stessa razza, e che secondo le speculazioni potrebbero difatti aver sterminato il popolo del futuro Pride Trooper.



L’ultimo screenshot, infine, ci mostra un sorridente C-17 ricorrere alla sua straordinaria barriera per proteggere i compagni. Gli spoiler più recenti, se ricordate, annunciavano invero che il ragazzo si sacrificherà per respingere un colpo di Jiren e permettere ai due Saiyan di continuare a combattere.



In attesa di poter visionare questo attesissimo episodio rivelatorio, vi riproponiamo di seguito tutte le sinossi ufficiali finora pubblicate sulle riviste nipponiche.

Dragon Ball Super 127 - “L’incombente ostacolo! La speranza è riposta nella barriera finale!!”

Data: 11 febbraio

11 febbraio Sinossi #1: C-17 tenta il tutto per tutto! Un ferito C-17 aiuta Goku e Vegeta nello scontro con Jiren! Per supportare Goku e gli altri contro il soverchiante potere di Jiren, C-17 utilizza una strategia potenzialmente fatale!!

Son Goku, Vegeta e C-17 affrontano Jiren in uno scontro 3-vs-1, ma gli attacchi feroci di Jiren riescono a ferirli tutti e tre. Nel tentativo di proteggere Goku e Vegeta, C-17 crea dunque numerose barriere, ma... Sinossi #3: Son Goku e Vegeta del Settimo Universo si battono con Jiren nonostante siano feriti dalla testa ai piedi. Ma i loro attacchi non hanno alcun effetto su Jiren, di conseguenza i due non fanno altro che indebolirsi. Nel frattempo, dopo aver osservato per un po’ la situazione, C-17 del Settimo Universo si avvicina furtivamente a Jiren...

