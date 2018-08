Sono in vendita i biglietti per l'anteprima mondiale del film My Hero Academia: Two Heroes

La proiezione in anteprima mondiale del film anime My Hero Academia: Two Heroes al Regal Cinema LA Live di Los Angeles, in California, è alle porte e i biglietti per assistere allo spettacolo sul grande schermo sono ora in vendita. Il cast inglese e altri ospiti del settore parteciperanno alla prima del 13 Settembre prossimo.

La Funimation Entertainment ha dato il via alle prevendite dei biglietti e ha pubblicato l'elenco dei cinema in cui verrà proiettato il film.

My Hero Academia: Two Heroes sarà visibile in più di 400 sale negli Stati Uniti e in Canada nelle giornate del 25,26,27 e 29 Settembre e il 2 Ottobre. Eccetto due date, lo spettacolo sarà proiettato in lingua inglese.

Ricordiamo che la Funimation e TOHO hanno ospitato una prima mondiale del film con sottotitoli in inglese all'Anime Expo del 5 Luglio scorso. My Hero Academia: Two Heroes è stato inaugurato in Giappone il 3 agosto, guadagnando 500.320.000 yen nei suoi primi tre giorni e classificandosi al 4 ° posto già nella prima settimana.

My Hero Academia nasce come manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi e serializzato su Weekly Shonen Jump. Il film si colloca dopo l’arco narrativo dell’esame finale del primo semestre e poco prima dell’arco narrativo del campo scuola di addestramento estivo. È diretto da Kenji Nagasaki presso lo studio Bones (stesso studio che produce la serie animata ispirata al manga di Horikoshi), sceneggiatura di Yosuke Kuroda e il character design di Yoshihiko Umakoshi con la supervisione di Kohei Horikoshi.