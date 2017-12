Sono ora disponibili le prime immagini in anteprima dell'episodio 122 di Dragon Ball Super

Sebbene questa settimana non sia stato trasmesso alcun episodio di Dragon Ball Super ha diffuso via Twitter i primi screenhsot della puntata 122 che andrà in onda domenica prossima. Il nuovo anno vedrà l'inizio infine dello scontro finale per la sopravvivenza!

ATTENZIONE! POSSIBILE SPOILER!!

Disponibili in calce all'articolo, le quattro immagini ci mostrano Goku e Jiren il Grigio presumibilmente faccia a faccia e prossimi a darsi battaglia. Come rivelato dagli spoiler più recenti, la puntata 122, intitolata "Mantenere il suo orgoglio! La sfida di Vegeta contro il più forte!", vedrà tuttavia l'orgoglioso principe dei Saiyan contro il mastodontico Pride Trooper, mentre l'alleato Kakaroth cercherà di recuperare le energie perse negli scontri precedenti. Sfortunatamente il nostro Vegeta, ancora privo dell'Ultra Istinto, non riuscirà a tenere testa all'avversario e nella puntata successiva riporterà una grave ferita.

Nel frattempo, Gohan e Freezer faranno invece i conti con Dyspo, che cercherà di mettere in difficoltà tutti i lottatori rimasti al Settimo Universo. Ora che mancano meno di 10 minuti alla conclusione del Torneo del Potere, gli otto finalisti ancora in gara dovranno fare il possibile per cercare di garantire la sopravvivenza del proprio universo e ottenere il diritto di esprimere un desiderio al possente Dio Drago.

Come appreso attraverso il manga di Dragon Ball Super, illustrato dal sensei Toyotaro, Jiren ha accettato di partecipare alla competizione proprio perché ha un desiderio nascosto: ma quale sarà? Quand'anche i Pride Trooper dovessero riportare una sconfitta, è quasi certo che questo ci verrà rivelato durante il duello finale contro i Saiyan.