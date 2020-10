Sony acquisterà Crunchyroll? La conferma che scuote il mondo degli anime

Da tempo nel settore degli anime si è confermato Crunchyroll, il portale statunitense che ultimamente ci sta portando gli episodi di Jujutsu Kaisen e Noblesse. Dopo essersi immersa nel mondo dei webtoon, la piattaforma sembra che potrebbe passare di mano, finendo nientemeno che nelle mani del colosso Sony.

Le trattative tra AT&T e Sony per Crunchyroll non erano un segreto, ma le ultime informazioni sembrano non solo confermare l'intera faccenda ma anche la sua prossima conclusione. Sony sembra essere infatti entrata nel giro finale di trattative come rivelato da Asia Nikkei, confermando stanotte che per il momento le cifre girano intorno ai 100 miliardi di yen - ovverosia all'incirca 820 milioni di euro al cambio attuale.

Questo porterebbe gli oltre 70 milioni di utenti di Crunchyroll a livello mondiale nelle mani di Sony che potrebbe creare partnership importanti con le proprietà intellettuali che già possiede. Inoltre, nelle mani del colosso, Crunchyroll potrebbe arrivare a competere per la vetta del settore dell'animazione, confrontandosi con Netflix e Amazon Prime Video ad armi pari.

Il 2021 di Crunchyroll potrebbe quindi essere ancora più scoppiettante di questo 2020 quasi concluso. Inevitabilmente la trattativa richiederà ancora del tempo per essere affinata e definita in tutti i suoi dettagli.