Sopravvalutati! Gli anime che non meritano il loro grande successo, secondo i giapponesi

Giudicare "sopravvalutato" un anime può dipendere da vari fattori. Se è vero che spesso e volentieri accade il contrario, come è successo nel 2023 con diverse serie anime che sono state sottovalutate, non mancano in questa industria prodotti che, per diverse ragioni, vengono caricati eccessivamente di hype.

Ritenere sopravvalutata una serie animata può dipendere sia da alcune esagerate campagne marketing che dalla troppa visibilità sui media e i social, che distorce il valore effettivo della produzione. Banalmente, può bastare l'aura mistica di un "classico" a renderlo intoccabile, infastidendo una frangia di utenza che, invece, tira fuori critiche e pareri opposti alla massa.

È interessante notare come in rete, a seconda della soggettività di una persona, si possa ritenere sopravvalutato qualsiasi anime a causa di motivazioni sempre differenti che possono trasformare un'opera considerata un capolavoro in un prodotto di medio valore. È così che, grazie a Yaraon, un blog giapponese di news ed opinionismo in merito agli anime e ai manga, è emersa un'enorme varietà di voci che ha espresso il proprio pensiero riguardo la questione "sopravvalutazione" di un anime.

C'è chi cita, innanzitutto, il quotatissimo Demon Slayer, che è tornato proprio ieri al cinema con "Verso l'allenamento dei Pilastri", che risolleva la questione del basso valore del manga rispetto alla controparte animata, curata in modo egregio da Ufotable. Non bisogna scorrere molto nei commenti per trovare critiche anche a "Higurashi no Naku Koro ni (When They Cry)", l'eccellente anime horror di Studio Deen, o Spy x Family, il recente successo targato Wit Studio e Cloverworks.

Nonostante l'ottima conclusione dell'adattamento anime, non mancano le considerazioni negative sul finale di Attack on Titan, a dimostrazione del fatto che nessuna serie è immune al concetto di sovrastima. Quali anime credete che siano enormemente sopravvalutati? Fateci conoscere i vostri gusti e le vostre opinioni nella sezione commenti!