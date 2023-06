Sopravvissuti Selvaggi, disponibile il nuovo set di Yu-Gi-Oh!: tutte le novità

Dopo l'arrivo dell'espansione Accesso Cybertempesta di Yu-Gi-Oh!, uscita in tutti i negozi specializzati il 5 maggio, tocca ora ad un altro set del popolare cardgame di Konami. Ieri, giovedì 1° giugno, è infatti arrivato in edicola Sopravvissuti Selvaggi, il nuovo set di Yu-Gi-Oh! con ben 60 nuove carte.

A differenza di Accesso Cybertempesta, che era un'espansione core del TCG Konami e aveva una cardlist da 100 carte, Sopravvissuti Selvaggi contiene solo 60 carte, perlopiù divise su tre archetipi principali, ovvero Sgomina Anima, Nouvelles e Dinosauro. Delle 60 carte del set, 10 sono Ultra Rare, 15 sono Super Rare e 35 sono Rare. In aggiunta, 15 carte sono state incluse nella rarissima variante Collector's Rare.

Partendo dai mostri Sgomina Anima, ciascuno di essi si connota per avere due effetti speciali, che possono essere attivati in alternativa e che si basano sull'attributo delle carte rivelate all'avversario. Ad esempio, tra gli effetti di Sgomina Anima Borger Pesante ne abbiamo uno che vi permette di rivelare all'avversario un mostro Oscurità per pescare una carta o di rivelarne uno Fuoco o Terra per infliggere 1.500 danni ai Life Points del nemico. La cover card di Sopravvissuti Selvaggi per il tema Sgomina Anima è Sgomina Anima Cesare Valius.

I mostri Nouvelles, invece, rappresentano un archetipo "culinario" basato sui Mostri Rituale. Ogni volta che essi vengono scelti come bersaglio di un effetto o di un attacco, i mostri Nouvelles permettono a chi li controlla di offrire come tributo altri mostri, compresi quelli avversari, per evocare un Mostro Rituale Nouvelles dalla mano o dal deck. Si tratta della strategia perfetta per posizionare in campo nel giro di pochi turni il boss monster del tema ovvero Baelgrill de Nouvelles, che annulla tutte le carte nemiche in campo offrendo come tributo i mostri dell'avversario.

Infine, Sopravvissuti Selvaggi introduce nuovi mostri Dinosauro nell'Extra Deck, tra i quali troviamo il Synchro Trascendosauro Glaciasaurus, la Fusione Trascendosauro Gigantozowler e lo XYZ Trascendosauro Trapanygnathus. Il boss monster dell'archetipo è invece il Mostro con Effetto Trascendosauro Meteorsauro, che può essere evocato solo specialmente scartando due mostri Dinosauro dalla propria mano o dal terreno. Infine, vi ricordiamo che le uscite di Yu-Gi-Oh! continueranno per tutta l'estate: già il 23 giugno, infatti, sarà la volta del nuovo set della serie Duellanti della Leggenda!