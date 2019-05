Sora di Kingdom Hearts è il soggetto di una nuova illustrazione dell'animatore di Bleach

L'universo di Kingdom Hearts ha raccolto, nell'ultimo decennio, una foltissima schiera di fan grazie all'unione delle fantasie Disney e Square Enix. La saga, dopo diversi capitoli e spin-off, è giunta a un punto fondamentale con Kingdom Hearts 3, storia finale delle avventure di Sora, Paperino e Pippo.

In occasione del FigCon di Granada, in Spagna, un animatore ha deciso di dare il proprio tributo a questa fantastica saga che ci ha accompagnato nel corso degli ultimi anni. Masashi Kudo, ex character designer di Bleach, ha partecipato alla convention in questione, non trascurando naturalmente anche l'universo di Bleach che l'ha reso famoso.

Nel tweet che potete vedere in calce proveniente dall'account di Kudo, vediamo il protagonista della saga di Kingdom Hearts, Sora, ritratto nel solito stile dell'animatore. La bozza preparata prende in primo piano l'eroe del Keyblade con un tono giallo dato a tutta l'immagine.

Kingdom Hearts è una serie di videogiochi creata dalla Square Enix e sotto la supervisione di Tetsuya Nomura. Nata inizialmente per PlayStation 2 nel 2002 e poi proseguita con un secondo capitolo nel 2005 sulla stessa console, in seguito è stata affiancata da altri spin-off pubblicati su altre piattaforme, come GameBoyAdvance, Nintendo DS, PlayStation Portable e, per finire, PlayStation 4.