Soredemo Ayumu wa Yosetekuru: il manga dall'autore di Takagi-san riceverà presto un anime?

Soredemo Ayumu wa Yosetekuru, il popolare manga di Weekly Shonen Magazine scritto e disegnato Soichiro Yamamoto, potrebbe ricevere un anime a partire da luglio 2022, secondo un noto leaker. Voci riguardanti la produzione di un adattamento anime circolano da più di sei mesi, e a quanto pare la casa editrice avrebbe recentemente chiuso un accordo con Silver Link.

Per chi non conoscesse l'opera, Soredemo Ayumu wa Yosetekuru (anche noto come "When Will Ayumu Make His Move?" in occidente) è un manga shonen di genere sentimentale/slice of life, abbastanza simile all'opera magna dell'autore giapponese, Karakai Jozu Takagi-san. Il manga, inedito in Italia, è in corso di serializzazione dal 6 marzo 2019 e conta 7 Volumi pubblicati e un ottavo in uscita prima della fine dell'estate.

L'opera racconta la storia di Ayumu Tanaka, un ragazzo impassibile ed estremamente sicuro di sé, che desidera confessare i suoi sentimenti alla senpai Urashi Yaotome, presidente del club di shogi del suo liceo. Ayumu, tuttavia, rifiuta di confessare i suoi sentimenti fino a quando non riuscirà a battere la ragazza ad un match di shogi, mentre Urushi, non essendo a conoscenza del suo piano, continua a batterlo e a cercare di fargli ammettere che ha una cotta per lei.

Soichiro Yamamoto ha già ricevuto due adattamenti anime per Takagi-san, e considerando la crescente popolarità di Soredemo Ayumu wa Yosetekuru, è possibile che i rumor siano fondati. Silver Link è attualmente al lavoro su sei adattamenti anime, tutti in uscita nel 2021, quindi è possibile che prima della fine dell'anno arrivi l'annuncio ufficiale.