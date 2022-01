Soredemo Ayumu wa Yosetekuru: primo teaser per l'anime in arrivo nel 2022

Soichiro Yamamoto, autore dell’apprezzata serie Karakai jozu no Takagi-san, è tornato nel marzo del 2019 con una nuova storia, la commedia romantica dal titolo Soredemo Ayumu wa Yosetekuru, ovvero “Ayumu, quando farai la tua mossa?”, iniziata come webcomic nel 2018 e che riceverà una trasposizione animata in arrivo nel 2022.

La conferma della produzione di un anime per la storia di Ayumu era arrivata lo scorso luglio, e nelle scorse ore il sito ufficiale della serie ha ribadito l’intenzione di pubblicare la trasposizione nel corso di quest’anno, mostrando anche il breve teaser disponibile in cima alla notizia. Inoltre sono stati rivelati i doppiatori dei personaggi principali: Yohei Azakami sarà Ayumu, Kanna Nakamura darà la voce a Urushi Yaotome, mentre Tsubasa Gouden e Hina Yomiya interpreteranno rispettivamente Takeru e Mikage. I quattro personaggi sono stati anche presentati tramite i character design riportati in calce.

In breve la storia ha come protagonista Ayumu, studente del primo anno di liceo e appassionato di shogi, gioco strategico da tavolo ideato in Giappone nel XVI secolo. Quando entra a far parte del club scolastico di shogi, Ayumu conosce e si innamora di Urushi, studentessa del secondo anno, senpai del club. Ayumu però promette a sé stesso di non confessare i suoi sentimenti a Urushi finché non riuscirà a vincere una partita contro di lei.