Soredemo Ayumu wa Yosetekuru, ufficiale: l'anime dall'autore di Takagi-san uscirà nel 2022

I rumor sull'adattamento anime di Soredemo Ayumu wa Yosetekuru si sono rivelati corretti, e pochi istanti fa Kodansha ha confermato produzione presso Studio Silver Link (Bofuri, KimiSen) e uscita nel luglio del 2022. Per l'autore Soichiro Yamamoto si tratta del terzo adattamento anime, dopo le prime due stagioni di Takagi-san.

Soredemo Ayumu wa Yosetekuru (lett. "Ayumu, quando farai la tua mossa?") racconta la storia di Ayumu Tanaka, un ragazzo impassibile ed estremamente sicuro di sé, che desidera confessare i suoi sentimenti alla senpai Urashi Yaotome, presidente del club di shogi del suo liceo. Ayumu, tuttavia, rifiuta di confessare i suoi sentimenti fino a quando non riuscirà a battere la ragazza ad un match di shogi, mentre Urushi, non essendo a conoscenza del suo piano, continua a batterlo e a cercare di fargli ammettere che ha una cotta per lei.

Il manga di Yamamoto è serializzato su Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal 6 marzo 2019 e al momento conta 7 Volumi pubblicati, che dovrebbero diventare circa 12 prima dell'uscita dell'anime. Kodansha ha rivelato che Mirai Minato (Bofuri) dirigerà l'anime presso Silver Link, mentre Deko Akao (Pokémon Esplorazioni, Noragami) scriverà la sceneggiatura. Il character design è in mano a Kazuya Hirata (Bofuri), che ha già realizzato la prima key visual visibile in calce.

Noi intanto vi ricordiamo che Silver Link sarà occupato con diversi anime anche nel corso del 2021, tra cui The Great Jahy Will Not Be Defeated! e My Next Life as a Villainess 2.