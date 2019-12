Un sorprendente L'Attacco dei Giganti 124 lascia di stucco i fan, cosa succederà?

I fan erano in attesa di L'Attacco dei Giganti 124 dopo il classico avviso dell'editor. Il protagonista Eren Jaeger sta proseguendo nell'attuazione del suo piano senza apparentemente ricevere nessun contrasto. Hajime Isayama però ha deciso di far muovere tante fila dalle retrovie, con un capitolo 124 di L'Attacco dei Giganti ricco di eventi.

L'Attacco dei Giganti 124 esordisce con una copertina su Bessatsu Shonen Magazine, che lascia poi posto a una storia che riprende lì da dove si era interrotta. Gli eldiani si risvegliano dalle parole di Eren, tornando alla propria vita, scossi e impauriti per ciò che sta per succedere. In particolare, tutti gli eldiani fuori le mura sono nel panico, tra cui il signor Leonhart, padre di Annie.

Gabi salva Reiner ed è decisa ad aiutare Falco, mentre incontra anche i ragazzi della famiglia Braus, in pericolo per un gigante. In città inizia la marcia dei giganti colossali verso il mare, ma i protagonisti devono affrontare un'orda di giganti senza mente che a quanto pare Eren non è riuscito a controllare. In questo caos, Connie rapisce Falco e decide di darlo come cibo per la madre, in modo tale da poterla far tornare normale, contrariamente a quanto voluto dagli altri.

In questa battaglia e rincorsa verso Connie, Yelena e gli altri osservano dalla torre il caos che si sta sprigionando in città. L'esercito di Marley è quasi stato completamente sterminato e ormai anche gli alleati di Zeke si stanno arrendendo. In loro soccorso accorre Keith Shadis, che salva dalle grinfie di Pixis gigantificato e degli altri ex eldiani un nutrito gruppo di persone.

Mikasa, Armin e gli altri si fanno strada fino a un edificio dove si imbattono proprio in Braus, Gabi e gli altri bambini. Dopo aver interrogato Gabi, Armin riflette sulle sue parole: tutti i giganti hanno perso l'indurimento nell'attimo in cui Eren ha dato l'ordine, causando anche il ritorno di Annie Leonhart, mostrata in una marea di liquido mentre tenta di rinvenire. Dopo anni di attesa, è tornato uno dei personaggi più amati di L'Attacco dei Giganti.