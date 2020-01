Un sorprendente dettaglio riguardante piccolo emerge in Dragon Ball Z Kakarot

Nonostante la serie centrale dell'opera di Akira Toriyama, Dragon Ball Z , si sia ormai conclusa da tempo, i numerosi progetti che continuano ad uscire, ultimo tra tutti il videogioco Dragon Ball Z Kakarot, riescono sempre a farla tornare nei cuori dei fan e a farla scoprire ai più giovani, che hanno conosciuto Goku e compagni in Dragon Ball Super

L'ultimo adattamento videoludico sta riscuotendo un grande successo tra gli appassionati, sia per le nuove prospettive offerte sugli eventi canonici narrati in Dragon Ball Z, sia per i numerosi dettagli che non fanno che mostrare ed impreziosire il lavoro svolto da CyberConnect 2 e Bandai Namco e anche per alcuni nuovi personaggi.

Di recente abbiamo visto come la squadra Ginew potrebbe aver influenzato Gohan nella creazione del suo alter ego Great Saiyaman, a causa delle loro pose estremamente buffe e inadatte a guerrieri del loro calibro. Tra i numerosi riferimenti a quanto visto nell'anime e letto nel manga, un giocatore ha di recente trovato una momento del gioco in cui emergono le differenze alimentari tra Namecciani e terrestri o Sayan.

Per chi non lo sapesse infatti i Namecciani riescono a sopravvivere anche esclusivamente di l'acqua, che, una volta a contatto con enzimi presenti nei loro organismi, riescono a convertire in sostanze nutrienti. Nel post che trovate in fondo alla notizia, questo minuzioso dettaglio è stato visto dall'utente @Clearin in una scena di DBZ Kakarot, dove si vedono Vegeta e Gohan intenti a consumare piatti su piatti di cibo, mentre Piccolo ha di fronte a sé solo un piccolo bicchiere di acqua.