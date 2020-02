Un sorprendente ritorno emerge dal nuovo trailer di Sword Art Online

La terza stagione di Sword Art Online è cominciata nell'ottobre 2018 e dopo più di due anni, e solo 36 episodi, la trasposizione animata delle light novel di Reki Kawahara riprenderà nel mese di aprile. Nel trailer mostrato proprio per annunciare il ritorno della serie, alcuni fan hanno ipotizzato il possibile ritorno di Kirito.

Molti fan, in seguito al trailer, hanno ipotizzato che i futuri episodi di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld serviranno per introdurre l'arco narrativo finale, e rendendo quindi la terza stagione a tutti gli effetti l'ultima.

Nonostante la A-1 Pictures, lo studio dietro la produzione dell'anime, non abbia comunicato in alcun modo se questa sarà o no l'ultima grande avventura nel mondo creato da Kawahara, sappiamo che la prima parte di War of Underworld è servita a porre le basi per l'incredibile guerra tra i territori umani e il Territorio Oscuro, quindi non è del tutto sbagliata l'idea che possa effettivamente portare alla conclusione la serie.

Un ulteriore elemento che ha fatto discutere animatamente i fan è stato il possibile ritorno di Kirito, che ricordiamo essere entrato in stato comatoso dopo lo scontro con l'Amministratore. Infatti nel trailer, che trovate di seguito, il protagonista sembra risvegliarsi, con un dettaglio diverso: i suoi occhi sono dorati. Ricordiamo che la terza stagione di Sword Art Online è disponibile in italiano su VVVVID.