Che sorpresa! Demon Slayer 4 includerà materiale esclusivo assente nel manga

L'annuncio della Stagione 4 di Demon Slayer ha generato non pochi dubbi e insicurezze nella community di appassionati. I prossimi episodi dell'anime fenomeno di Ufotable andranno a raccontare l'Hashira Training Arc, la più breve saga della serie manga di Koyoharu Gotoge. A quanto pare, l'anime eviterà questo grosso ostacolo.

Il grande problema di Demon Slayer 4 sembra aver trovato una soluzione. Mentre il film Demon Slayer: Verso l'Allenamento dei Pilastri conquista i cinema giapponesi, arrivano buone notizie per gli appassionati.

L'Allenamento dei Pilastri è un arco narrativo della durata di appena nove capitoli. Adattare del materiale così risicato non è assolutamente semplice e la paura degli appassionati è che questa stagione potesse durare giusto un paio di episodi. Forse, potrebbe non essere così.

Stando a quanto emerso in seguito al debutto del film Verso l'Allenamento dei Pilastri, lo speciale di 1 ora che farà da premiere alla Stagione 4 dell'anime andrà a coprire ben due capitoli e mezzo, quelli dal 128 al 130, più una scena finale del capitolo 131. Da quanto emerso, però, non si tratta di un adattamento fedele al 100%, poiché Ufotable ovvierà al problema di Demon Slayer 4 con del materiale esclusivo. Pare che la quarta stagione anime di Demon Slayer includerà delle scene originali, dunque non presenti nel manga di Gotoge.

Secondo alcuni insider, Demon Slayer 4 potrebbe andare ad adattare contenuti di alcune delle light novel di Kimetsu no Yaiba, così da avere una stagione dalla durata maggiore. Se così fosse, considerando che i 13 capitoli dell'arco dell'Infinite Train sono stati raccolti in 7 episodi, si potrebbe ipotizzare che anche la Stagione 4 di Demon Slayer avrà circa 6 episodi.