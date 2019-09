A sorpresa, la Marvel introduce un nuovo Thor in Dead Man Logan!

Le Terre Desolate stanno vedendo la conclusione di Dead Man Logan. Infatti, il numero 11 della serie arriva questa settimana nelle fumetterie statunitensi, mentre manca una sola altra uscita alla fine definitiva. Logan è arrivato sul luogo insieme a Bruce Banner del futuro e Dani Cage, ma un incontro fortuito cambia gli avvenimenti in questa landa.

Attenzione, evitate di proseguire la lettura dal prossimo paragrafo se non volete anticipazioni sui contenuti di Dead Man Logan numero 11.

Logan e Dani, figlia di Luke Cage e Jessica Jones, riescono a salvare Bruce dalle mani di Sinister, ma Sabretooth e gli altri razziatori li raggiungono durante la fuga. Dani cerca di resistere, ma finisce per essere colpita da un proiettile. Il tutto sta avvenendo nei pressi del santuario di Mjolnir, luogo dimenticato e abbandonato da anni.

Dani sembra ormai finita, mentre casca nei pressi del martello. La mano si muove verso l'arma che, a sorpresa, di tutta risposta si muove e la raggiunge. La ragazza diventa quindi la nuova Thor, ricalcando il momento in cui Jane Foster, sul letto di morte per il cancro, prese il martello e guarì diventando la nuova dea del tuono. Ora Sabretooth e gli altri non possono fare altro che pregare per la propria vita.