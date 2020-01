A sorpresa, Netflix annuncia un lungometraggio animato di The Witcher!

Il colosso dello streaming, Netflix, che nell'ultimo periodo ha pubblicato la serie televisiva di The Witcher, ha annunciato l'arrivo di un film d'animazione ambientato nell'universo dello Strigo. La pellicola si intitolerà "The Witcher: Nightmare of The Wolf".

Lo showrunner della serie tv - Lauren Schmidt Hissirich - e il produttore Beau DeMayo, si sono espressi sul nuovo progetto con le seguenti dichiarazioni:

"Il mondo di "The Witcher" verrà espanso in questo lungometraggio d'animazione, che esplorerà una nuova, potente minaccia pronta ad invadere il Continente".

Il film verrà prodotto presso lo Studio Mir, uno studio d'animazione koreano noto per opere quali "La leggenda di Korra" e "Voltron: Legendary Defender".

L'arrivo dell'inatteso spin-off animato è stato comunicato il giorno seguente all'annuncio da parte di Netflix dello straordinario successo della serie televisiva, vista da ben 76 milioni di spettatori nel suo primo mese di trasmissione. Questo risultato ha reso la prima stagione di "The Witcher" il debutto più redditizio sulla piattaforma. Per ora non disponiamo di ulteriori informazioni, ci auguriamo solo che il valore produttivo del progetto sia paragonabile a quello della serie tv. Voi che ne pensate? Ditecelo con un commento qui sotto!

Lo showrunner di The Witcher, si è pronunciato sull'assenza dei cappelli di Jaskier nella serie.