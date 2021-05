A sorpresa ONE PIECE: un leak svela un dominio, arriva un nuovo film?

Recentemente TOEI Animation è tornata a lavorare ad uno dei suoi titoli di punta annunciando, appena una settimana fa, il nuovo film di Dragon Ball Super. Sembrerebbe, tuttavia, che per lo studio i tempi siano maturi anche per l’altro colosso della compagnia, ovvero ONE PIECE.

Uno dei passaggi che precede che l’arrivo di un nuovo film o di una serie televisiva, solitamente, è l’apertura del dominio web, l’indirizzo che andrà poi ad ospitare il sito ufficiale della nuova produzione. Nelle scorse ore, a tal proposito, è trapelato un leak clamoroso che se sembrerebbe anticipare l’uscita imminente di un nuovo lungometraggio cinematografico.

In particolare, dunque, come riportato dalla fonte in calce alla notizia, è stato registrato l’indirizzo “onepiece-film.jp” da TOEI Corp. Non sappiamo quanto sia realmente ufficiale o meno tale dominio, tuttavia gli indizi non sembrano lasciare spazio ad alcun dubbio dal momento che TOEI è anche uno dei produttori e distributori del franchise oltre allo studio di animazione solitamente incaricato del progetto.

Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per scoprire se arriverà a breve un nuovo film di ONE PIECE che seguirà, magari di un anno, quello di Dragon Ball Super. In attesa di ulteriori novità vi rimandiamo alla nostra recensione di ONE PIECE: Stampede. E voi, invece, cosa ne pensate di questa bomba a sorpresa? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.