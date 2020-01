A sorpresa lo Studio Ghibli annuncia un nuovo film in arrivo nel 2020

Non esiste studio di animazione con lo stile più iconico e universalmente riconosciuto in tutto il mondo dello Studio Ghibli, la case delle idee di Hayao Miyazaki, storico e leggendario regista. Per l'anno nuovo, inoltre, la compagnia pare aver riservato ai fan una piacevole sorpresa per cominciare bene il 2020.

Con "How Do You Live" attualmente al 15%, e con una produzione alle spalle che pare essere ancora molto lontana dalla sua conclusione, il famoso studio di animazione si prepara all'anno nuovo nel migliore dei modi, ovvero con un nuovo film di animazione. Il messaggio di auguri con la quale viene annunciata la pellicola, tuttavia, non conferma né la data di uscita precisa del film, né tanto meno il formato dello stesso.

Non è certo, dunque, che si tratti di un lungometraggio di prossima distribuzione al cinema o un più semplice cortometraggio. Ovviamente, maggiori informazioni in merito all'argomento le troverete sempre tra le nostre pagine, vi suggeriamo dunque di restare sintonizzati per non perdervi alcuna novità in merito al prossimo lavoro della compagnia. Ad ogni modo, lo studio è già recentemente tornato a lavoro con lo spettacolo Kabuki di Nausicaa della Valle del Vento, che ha già debuttato nel mese di dicembre riscuotendo un discreto successo.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'annuncio a sorpresa dello Studio Ghibli? Cosa vi aspettate? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.