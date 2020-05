Sorpresa Studio Ghibli: rivelati per la prima volta in video i contenuti del museo

Da diversi anni è attivo il Museo Ghibli, edificio che accoglie dentro di sé tutta la storia del mitico Studio Ghibli, fondato ormai decenni fa da Isao Takahata e Hayao Miyazaki. I tanti visitatori provenienti dal Giappone e fuori possono prenotare il biglietto e fare un tour ma con l'obbligo di non scattare foto o girare video di alcun tipo.

Tanti contenuti presenti nel Museo Ghibli sono quindi sconosciuti per chi non l'ha visitato. Con la quarantena da Coronavirus che ha obbligato alla chiusura del luogo dello Studio Ghibli, la direzione ha però deciso di permettere ai fan di osservare uno scorcio di ciò che è nascosto nel museo grazie a un tour tramite video.

Lo staff del Museo Ghibli ha aperto un canale Youtube dedicato dove ha pubblicato alcuni video di breve durata, dell'ordine della trentina di secondi, e che resteranno per tutta la chiusura temporanea. Il primo upload è arrivato il 14 aprile, mentre nei giorni successivi si sono susseguiti gli upload di altri video fino ad arrivare al 28 aprile.

In alto potete osservare il primo di questi video dedicati allo Studio Ghibli, mentre gli altri due sono presenti in calce. Per vedere il resto non resta che aspettare la riapertura del Museo Ghibli alla fine dell'emergenza da Coronavirus.